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  3. 20 Ocak 2021 22:19

Hollanda'dan yeni tedbir! Sınırları kapatıyor

Hollanda'nın kıoronavirüs mutasyonu vakalarını azaltmak için schengen vizesine dahil olan 33 ülke haricinde herkese sınırlarını kapatacağı iddia edildi.

Hollanda'dan yeni tedbir! Sınırları kapatıyor
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Hollanda’nın koronavirüs mutasyonu vakalarını azaltmak için schengen vizesine dahil olan 33 ülke haricinde herkese ülkenin sınırlarının Cumartesi günü kapanacağı açıklandı

Schengen bölgesi, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’den oluşuyor.

Ayrıca, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Monako, Romanya, San Marino ve Vatikan da Schengen vizesinin içerisinde yer alıyor.

EV ZİYARETLERİNE KISITLAMA GELİYOR
İşverenden alınacak imzalı kağıtla dışarı çıkma izni dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan Hollanda’da ev ziyaretlerine de kısıtlama getiriliyor. Ülkede bir eve sadece iki kişi ziyarete ya da misafirliğe gidebilecek.

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