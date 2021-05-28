Hücre arkadaşını parçalara ayırıp kendine kolye yaptı!

ABD'de bir mahkumun hapishanedeki hücre arkadaşının bir gözünü, parmağını ve ciğerlerinin bir kısmını keserek parçalarından kendine kolye yapmıştı. Olay sonrası süren soruşturmada gardiyanları bu kolyeyi fark etmediği ortaya çıktı.

ABD'de bir mahkumun hapishanedeki hücre arkadaşını işkence ederek öldürmesine ilişkin soruşturmaya dair yeni raporlarda, gardiyanların olayı fark etmediği iddia edildi.

Kendini satanist olarak tanımlayan 33 yaşındaki Jaime Osuna, 2019 yılında hücre arkadaşı olan 44 yaşındaki Luis Romero'nun kafasını kesip bedenini parçalara ayırarak öldürmekle suçlanmıştı.

Gardiyanlar, Osuna'yı bulduğunda boynunda Romero'nun vücut parçalarından yaptığı bir kolye taktığını görmüştü.

Osuna, 2011'de Bakersfield bölgesindeki bir motelde 37 yaşındaki Yvette Pena'yı işkence ederek öldürdüğünü 6 yıl sonra itiraf etmesi üzerine müebbet hapis cezası almıştı.

Osuna'nın hücre arkadaşı Romero ise cinayetten müebbet cezası almış fakat şartlı tahliye edilmesi ihtimali de gündeme gelmişti.

2019'da işlenen zalimce cinayet üzerine Romero'nun ailesi şikayette bulunmuş ve Corcoran Eyalet Hapishanesi'nde yaşanan olayla ilişkili Kaliforniya eyaleti başmüfettişliği ve Kaliforniya Ceza İnfaz Kurumu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Gardiyanların koruması altında böyle bir suçun nasıl işlenebildiğine dair kafa karışıklığı hala sürüyor. Başmüfettişliğin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan iki yeni rapora göre olay yaşandığı sırada gardiyanlar hücre kontrollerini ve devriyelerini tamamlayarak Osuna ve Romero'nun hayatta olduğunu, sıradışı bir şey yaşanmadığını raporladı.

Gardiyanların olaya neden daha erken müdahale etmediği de tartışma konusu. Raporda bu konuya değinilmezken, ailenin açtığı davada hücrenin parmaklıklarının beyaz örtüyle kapatıldığı, gardiyanların da bu nedenle hücreyi düzgün şekilde kontrol edemediği düşünülüyor.

Öte yandan, başmüfettişliğin raporlarından birinde Kaliforniya Ceza İnfaz Kurumu'na soruşturmayı titizlikle yürütmediği ve gardiyanlara karşı disiplin cezası verilmesini geciktirdiği yönünde suçlamalar da yöneltildi. Raporda ayrıca kurumun gardiyanların olay sırasındaki aktiviteleriyle ilgili detaylı bilgi vermeyi reddettiği de belirtildi.

Kurum ise yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek "başından beri eksiksiz ve özenli bir soruşturma yaptıklarını" savundu.

Romero'nun ailesinin avukatı Justin Sterling, raporların düzgün bilgi sağlamakta yetersiz kaldığını savunarak "Müvekkilimin oğlunun nasıl öldüğüne dair basit soruların yanıtlanması için dava açmak zorunda kalması üzücü bir durum" dedi.

Sterling, gardiyanların hücreleri düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirterek, bu tür sistematik işkence içeren bir suçun işlenmesinin saatler süreceğini söyledi. Avukat, gardiyanlar gerekli kontrolleri düzgün şekilde yapmış olsaydı Romero'nun bugün hayatta olacağını savundu.

Osuna, Salinas Valley Eyalet Hapishanesi'nde psikiyatrik tedavi bölümüne sevk edildi. Mahkumun şizofreni spektrumunda olduğu belirtilirken, antisosyal kişilik bozukluğu ve borderline kişilik bozukluğundan mustarip olduğu ifade edildi.

Kaynak: Independent Türkçe