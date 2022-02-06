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İçme suyuna jet yakıtı karıştı: Binlerce kişi hastanelik oldu

İçme suyuna jet yakıtı karıştı: Binlerce kişi hastanelik oldu

ABD'nin Hawaii eyaletinde, içme suyu kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin 900'den fazla kişi hastanelik oldu.

ABD medyasında yer alan habere göre, Hawaii'de Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan depoda sızıntı meydana geldi.

Jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için baskı yapıyor.

AA

Etiketler abd içme suyu jet yakıtı hawaii
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