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  3. 08 Mayıs 2017 23:03

İki ayrı bombalı saldırı: 3'ü asker 13 yaralı

İki ayrı düzenlenen bombalı saldırıda 3'ü asker 13 kişi öldü. Saldırıyı terör örgütü Eş Şebab'ın üstlendiği bildirildi.

İki ayrı bombalı saldırı: 3'ü asker 13 yaralı
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Somali'de düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 3'ü asker en az 13 kişinin öldüğü bildirildi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'da Somalili gurbetçilerin uğrak yeri olan bir restoranın yakınındaki bombalı aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermeyen kaynaklar, patlama sırasında restoranda çok sayıda müşteri olduğunu aktardı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Şebili es-Sufle bölgesinde güvenlik noktasını hedef alan bombalı saldırı sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan bölgedeki askeri yetkilerden İsmail Eden, kontrol noktası yakınına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.

Patlamada 3 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını belirten Eden, yaralıların başkent Mogadişu'daki en yakın hastanelere nakledildiğini söyledi.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği kaydedildi.

Somali'de 2004'te kurulan Şebab örgütü, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt, başta başkent Mogadişu olmak üzere çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

AA

somali , ölü , asker , bombalı saldırı