  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hastane önündeki takside patlama: 1 ölü

İngiltere'de hastane önünde patlama: 1 ölü

İngiltere'de hastane önünde patlama: 1 ölü

İngiltere'de bir hastane önünde duran takside patlama meydana geldi. Olayda yolcu hayatını kaybederken, taksici hafif yaralandı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde patlama paniği yaşandı. Bir taksi, hastanenin önüne geldikten kısa süre sonra patladı.

Polis, takside bulunan erkek yolcunun hayatını kaybettiğini şoförün ise hafif yaralandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan iddialara göre şoför, yolcunun bombalı düzeneği ayarladığını farkettikten sonra kendini araçtan dışarı attı ve sonra kapıları kilitledi. Ardından da patlama yaşandı.

Yolcunun yakınlardaki bir katedralde düzenlenen anma etkinliğine gitmek istediği de iddialar arasında.

Terörle mücadele ekipleri, düzenledikleri baskınlarda 3 kişiyi gözaltına aldı. Patlamanın "terör olayı" ilan edilmediği ancak soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kuzey Batı Terörle Mücadele Polisi, Liverpool Woman's Hospital önündeki bir araçta meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu belirtilen 21, 26 ve 29 yaşlarındaki 3 erkeğin, Terörizm Yasası uyarınca gözaltına alındığını bildirdi.

Etiketler ingiltere liverpool hastane taksi patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Demet Akalın hamile mi? Sessizliğini bozdu
AK Parti'de sürpriz gelişme: Görevini bırakıyor
Faiz kararı haftasında piyasalar yangın yeri! Dolar güne rekorla başladı
İstanbul'da 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var
CHP'den ''Ekonominin kitabını yazdık'' diyen Erdoğan'a olay yanıt
2021 Seat Leon fiyatlarına büyük zam! Fiyat listesi güncellendi
Öğle saatlerine dikkat! Meteoroloji'den 8 il için sağanak uyarısı
Nagehan Alçı: ''CHP kapatılabilir, önce gelen isimler tutuklanabilir''
Serdar Ortaç'tan kumar itirafı! Ne kadar borcu olduğunu açıkladı
Uluslararası Uzay İstasyonu acil yörünge değiştirdi