İngiltere'de hastane önünde patlama: 1 ölü

İngiltere'de bir hastane önünde duran takside patlama meydana geldi. Olayda yolcu hayatını kaybederken, taksici hafif yaralandı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde patlama paniği yaşandı. Bir taksi, hastanenin önüne geldikten kısa süre sonra patladı.

Polis, takside bulunan erkek yolcunun hayatını kaybettiğini şoförün ise hafif yaralandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan iddialara göre şoför, yolcunun bombalı düzeneği ayarladığını farkettikten sonra kendini araçtan dışarı attı ve sonra kapıları kilitledi. Ardından da patlama yaşandı.

Yolcunun yakınlardaki bir katedralde düzenlenen anma etkinliğine gitmek istediği de iddialar arasında.

Terörle mücadele ekipleri, düzenledikleri baskınlarda 3 kişiyi gözaltına aldı. Patlamanın "terör olayı" ilan edilmediği ancak soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kuzey Batı Terörle Mücadele Polisi, Liverpool Woman's Hospital önündeki bir araçta meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu belirtilen 21, 26 ve 29 yaşlarındaki 3 erkeğin, Terörizm Yasası uyarınca gözaltına alındığını bildirdi.