İngiltere'den o meslek grupları için vize kolaylığı!

İngiltere'de alınan son kararla bazı meslek gruplarına vize kolaylığı sağlanması kabul edildi.

Birleşik Krallık’ta bir süredir inşaat sektörü ve balıkçılık alanındaki eleman eksiği nedeniyle masaya yatırılan vize kolaylığı sonunda kabul edildi.

Göçmen Hukuku Avukatı ve vize danışmanı Melis Yıldız, alınan kararın ağustos ayında yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Cumhuriyet'ten Taner Bildik'in haberine göre, hükümet içindeki pek çok milletvekili ve bakanın yurt dışından is gücü transferine şiddetle karsı çıkmasına rağmen kararın alındığını açıklayan Yıldız, “Göçmen karşıtı görüşteki siyasetçiler bu açığın ülkedeki iş gücü kullanılarak doldurulması gerektiği yönünde görüş belirtiyorlardı ancak hükümet sektörlerin ihtiyacına cevap vermek zorunda kaldı. 7 Ağustos 2023 tarihi itibariyle belli sektördeki göçmen işçilere vize kolaylığı yürürlüğe giriyor” diye konuştu.

DUVAR USTALARI VE BALIKÇILARA DA KAPILAR AÇILDI

Özellikle işverenlerin çalışan ihtiyacı duyduğu ve Brexit sonrası büyük açık yaşanan mesleklerle ilgili yeni açıklama yapıldı. Buna göre geçici olarak listeye eklenen meslekler şöyle sıralandı:

Duvar Ustaları

Çatı ustaları

Kiremitçiler

Marangozlar

Sıvacılar

Balıkçılar

Bu meslek alanlarından başvuru yapan kişiler, daha düşük vize başvuru ücreti fırsatından yararlanabilecekler.

Göçmen Hukuku Avukatı ve vize danışmanı Melis Yıldız, yeni alınan karara göre İngiltere kapıları açılan inşaat işçileri ve balıkçılar için en önemli kriterin yine İngilizce bilmek olduğunun altını çizerken, “Bu sektörlerde uzman olup İngiltere’de çalışma vizesine başvuracak olanlar vasıflı isçi vizesi kapsamında yapılan tüm başvurular için geçerli olduğu gibi, listeye eklenen bu yeni meslekler için de en az B1 seviyesinde İngilizce bilme ve sponsor olma yetkisine sahip bir şirketten geçerli iş teklifi almış olma gerekliliği var” diye konuştu.

NEDEN İNŞAAT İŞÇİLERİNE ÖNCELİK VERİLİYOR?

2022 yılının Kasım ayı ile 2023 yılın Ocak ayı arasında inşaat sektöründeki kadro açığı, pandemi öncesi 2020 Ocak ve Mart ayları arasına göre %65 artmış durumda.

Birleşik Krallık inşaat sektöründe artan talepleri karşılamak için 2026 yılına kadar çeyrek milyondan fazla ilave inşaat işçisine ihtiyaç duyulacak.

Şantiye şefleri de öncelikli ihtiyaç duyulan iş güçleri arasında gösteriliyor.

Cumhuriyet