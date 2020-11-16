iPhone için böbreğini satmıştı, genç yatalak kaldı!

Wang Shangkun, hayati öneme sahip organını karaborsada 3.200 dolar karşılığında satmaya karar verdiğinde 17 yaşındaydı. Çin’in yoksul bir bölgesinde ailesiyle birlikte yaşayan genç, iPad 2 almak istemişti; ancak bunu karşılayacak parası yoktu. Wang, bir gün internette organ avına çıkan birinden organını satması karşılığında 3.000 dolar ödeme yapacağını söyleyen bir mesaj aldı.

Yaşadıklarını China Network Television’a anlatan Wand, Hunan eyaletinde sağ böbreğini aldırmak için için yasa dışı bir ameliyat geçirdiğini söyledi. Ameliyat, yerel bir hastanede çalışan iki doktor tarafından gerçekleştirildi.



“İkinci bir böbreğe neden ihtiyacım var? Birisi yeterli” diye düşünen Wang, ameliyat sonrası aldığı parayla bir iPad2 ve bir de iPhone 4 satın aldı.

Wang yeni cihazlarıyla eve döndüğünde annesi durumdan şüphelenerek Wang’ı itiraf etmeye zorladı. BBC News haberine göre annesi “Oğlum eve bir tablet ve telefonla dönünce ona paranın nerden geldiğini sordum. En sonunda dayanamadı, her şey anlattı ve böbreğini sattığını söyledi. Bunu söylediği an dünyamız başımıza yıkıldı” dedi.

Organ ticaretinin detayları ortaya çıktıktan sonra operasyonla ilgisi olduğu tespit edilen dokuz kişi tutuklandı. Tutuklananlardan beşi kasıtlı yaralama ve organ ticaretiyle suçlanıyor.

Suçlananlar arasında cerrah, komisyoncu, ameliyathaneyi kiralayan kişi ve çevrim içi sohbet aracılığı ile organ arayan kişiler var.

Şimdi 20’li yaşlarının ortasında olan Wang’de ameliyatın sağlıksız koşullarda gerçekleşmesi ve ameliyat sonrası yetersiz bakım nedeniyle enfeksiyon gelişti. Böbrek yetmezliği çekmeye başlayan Wang’in durumu giderek ağırlaştı ve sonunda yatalak hale geldi.

Wang artık böbreğinin kaldıramadığı toksinlerden temizlenmek için her gün diyalize girmek zorunda. Yasa dışı organ ticaretine karışanlar tutuklandıktan sonra Wang’in ailesine 300 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi.