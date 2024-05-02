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Irak, Mehmetçik'in operasyon bölgesine askeri üsler kuruyor

Irak, Mehmetçik'in operasyon bölgesine askeri üsler kuruyor
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak'ın TSK'nın operasyon bölgelerine yakın noktalara askeri üs kurduğunu açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında konuştu. 

Tuğamiral Aktürk, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında memorandum imzalandığını hatırlatan Aktürk, "30 Ocak 2021'de Azerbaycan Ağdam'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezinin faaliyetleri Azerbaycan'ın anti terör operasyonu ile bölgenin istikrara kavuşması neticesinde Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile yapılan görüşmeler sonrası 26 Nisan'da gerçekleştirilen törenle sonlandırılmıştır" ifadesini kullandı. 

IRAK ASKERİ ÜSLER KURUYOR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 

Kaynaklar, Irak sınır birliklerinin Türkiye'nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğuna ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti: 

- Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir.

Etiketler ırak türkiye sınır ötesi askeri üs pence pençe operasyon bölgesi TSK MSB mehmetçik asker operasyon
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