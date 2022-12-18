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Irak'ta büyük patlama: 8 polis hayatını kaybetti

Irak'ta büyük patlama: 8 polis hayatını kaybetti
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Irak’ın Kerkük kentinde meydana gelen patlamada 8 polisin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Patlama, Irak’ın kuzeyindeki Kerkük kenti yakınlarında meydana geldi. Irak medyası, patlama sonucu Irak polisinden 8 personelin hayatını kaybettiğini, patlama sonrası çıkan çatışmada ise bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA

Etiketler ırak patlama kerkük
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