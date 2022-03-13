Irak'taki füze saldırısıyla ilgili açıklama: Biz vurduk

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e düzenlenen füze saldırısını İran üstlendi. İran Devrim Muhafızları, tarafından yapılan açıklamada Erbil'de İsrail'e ait hedeflerin vurulduğu savunuldu.

Dünya Rusya-Ukrayna savaşını ve etkilerini korkuyla takip ederken Irak'tan gelen bir haber ise gözleri Orta Doğu'ya çevirdi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'edün akşam saatlerinde güze saldırıs düzenlendi. Saldırıyı ise İran üstlendi.



İRAN: "İSRAİL HEDEFLERİNİ VURDUK! YANIT GELİRSE..."

İran devlet medyasından yayınlanan açıklamaya göre Devrim Muhafızları, Erbil'de İsrail'e ait hedeflerin vurulduğunu savundu; açıklamada 'İsrail'in kendilerini hedef alması halinde sert, kararlı ve yıkıcı yanıt verileceği' uyarısı yapıldı.

ERBİL REDDETTİ

Erbil Valisi Ümit Hoşnav ise kente düzenlenen füze saldırılarının hedefinin "İsrail üsleri" olduğu iddialarının "temelsiz" olduğunu söyledi. Erbil merkezli Rudaw kanalının haberine göre, Vali Hoşnav, "Erbil'de İsrail üsleri olduğu" iddiasını reddetti.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu. Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen "Al Mayadeen" televizyonunda yayınlanan haberde ise Erbil'deki saldırının hedefinin "orada bulunan İsrail'e ait istihbarat ve güvenlik birimi olduğu" ileri sürülmüştü.

"KOMPLO GİRİŞİMİDİR"

Irak'ta İran'a yakın Şii milislerin sıkça kullandığı sosyal medya hesapları ve İran medyası, 13 Nisan 2021'de de Irak'ın kuzeyindeki İsrail üssünün hedef alındığını iddia etmişti. IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ise "IKBY sınırları içinde İsrail istihbarat servisi Mossad'a ait üssün hedef alındığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti. İddiaları yalanlayan Adil, "Daha önce de bizlere yönelik İsrail'in IKBY'de üssü bulunduğuna dair ithamlarda bulunulmuştur. Bize göre bu haberler ve ithamlar asılsızdır, amacı da bölgemize yönelik komplo girişimidir" ifadelerini kullanmıştı.