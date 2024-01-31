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İran 28 ülkeye vize muafiyeti verdi

İran 28 ülkeye vize muafiyeti verdi
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İran, ülkede turizmi canlandırmak amacıyla 4 Şubat tarihinden itibaren 28 ülke vatandaşı için vize muafiyetinin tek taraflı olarak kaldırıldığını duyurdu.

İran, 28 ülkeye yönelik vize muafiyetini kaldırdığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli, vize muafiyetinin İran tarafından tek taraflı olarak kaldırıldığını belirterek, söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin ilgili kurumlara iletildiğini açıkladı. Bigdeli, "Ülkede turizmi canlandırmak ve kalkındırmak için 28 ülke ile tek taraflı olarak vizeleri kaldırma kararı aldık. Söz konusu 28 ülkenin vatandaşları 4 Şubat tarihinden itibaren İran'a vizesiz seyahat edebilecekler" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Özbekistan, Tunus, Tanzanya, Japonya, Endonezya, Singapur, Brezilya, Sırbistan, Bosna Hersek, Belarus ve Hindistan gibi 28 ülke İran'ın vize muafiyeti uygulayacağı ülkeler arasında yer alıyor.

Etiketler iran vize muafiyet
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