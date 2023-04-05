İran, 7 yıl aranın ardından BAE'ye büyükelçi atadı

İran, 7 yıl aranın ardından normalleşme sürecine girdiği Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Rıza Amiri'yi büyükelçi olarak atadı.

İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında geçtiğimiz yıl yapılan anlaşmanın ardından iki ülke, diplomatik ilişkilerini bir kez daha büyükelçilik düzeyine yükseltme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rıza Amiri'nin Abu Dabi büyükelçisi olarak atandığı ve görevine başlayacağı bildirildi. BAE'nin İran Büyükelçisi Seyf Muhammed Ubeyd ez- Zaimi de Tahran'a döndü ve 7 yıl aranın ardından Tahran'daki faaliyetlerine başladı.

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışındaki İranlılar Genel Müdürü olan Rıza Amiri, daha önce İran’ın Cezayir, Sudan ve Eritre büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu.

2014 yılında Suudi Arabistan'ın İran'daki büyükelçiliğine ve bu ülkenin Meşhed'deki konsolosluğuna düzenlenen saldırının ardından BAE, Riyad'a destek amacıyla İran'la ilişkilerinin seviyesini düşürmüş ve Tahran'daki büyükelçisini geri çağırmıştı. İran'ın BAE'deki son büyükelçisi, 2014 yılı sonunda İran'a dönen Muhammad Reza Feyaz'dı ve daha sonra Abu Dabi'deki İran büyükelçiliğinin faaliyeti maslahatgüzar düzeyinde devam etmişti.