  İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti; kendi şartlarını sundu

İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti; kendi şartlarını sundu

İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti; kendi şartlarını sundu
Güncelleme:

İran, ABD’nin sunduğu ateşkes teklifini reddetti. Kalıcı barış istediğini vurgulayan Tahran yönetimi, 10 şart içeren yanıtını Pakistan'a iletti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaş devam ederken gözler ateşkes görüşmelerine çevrildi. 

İran ateşkes teklifini reddetti; 10 şart sundu

İran basını, Tahran yönetiminin ABD'nin ateşkes teklifini reddettiğini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesine yönelik şartlarını içeren yanıtını Pakistan’a ilettiğini bildirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanmasına yönelik protokoller dahil 10 şart sunduğu belirtildi. 

İran'ın şartları neler?

İran’ın savaşın kalıcı olarak sona ermesine yönelik şartlarını da içeren söz konusu yanıtta, bölgede çatışmaların tamamen sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanmasına yönelik protokoller, savaş sonrası yeniden yapılanma süreci ve yaptırımların kaldırılması gibi şartların yer aldığı ifade edildi.

 

