İran-İsrail gerilimi tırnamıyor: ''Tereddüt etmeden vuracağız''

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkan Yardımcısı Ali Fadavi, emir verildiğinde veya gerektiğinde İsrail'in Hayfa şehrini füzelerle vuracaklarını açıkladı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 17 gündür bomba yağdırıyor. Sürecin başından beri Filistin'e destek mesajları yağdıran İran'dan İsrail'e yönelik yeni bir tehdit daha geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada askerlerin emir verildiğinde ya da gerektiğinde İsrail'in Hayfa şehrini tereddüt etmeden vuracakları ifade edildi.

"HAYFA ŞEHRİNİ TEREDDÜT ETMEDEN VURURUZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkan Yardımcısı Ali Fadavi, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail'e yeni bir tehditte bulunan Fadavi emir verildiğinde veya gerektiğinde İsrail'in Hayfa şehrini tereddüt etmeden vuracaklarını söyledi. Fadavi, ayrıca İran ve İsrail arasında direk bir çatışma çıkacağı tehdidinde bulundu.

İRAN, İSRAİL'E KARŞI DOĞRUDAN HAREKETE GEÇECEK Mİ?

Tahran Üniversitesi'nde İranlı öğrencilerle yapılan söyleyişidekonuşan Fadavi, İran'ın İsrail'e karşı doğrudan harekete geçmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı; "Bazılarınız pratik eylemi Hayfa'yı doğrudan füze ile vurmak olarak görüyor. Tabi gerekirse bu tereddütsüz yapılacaktır. Füze olarak görüyor, tabii ki gerekiyorsa. Bu yapılacak ve tereddütsüz yapılacaktır."

"DEMİR KUBBE'NİN BAŞARISI YÜZDE 30"

Ayrıca IDF'nin Demir Kubbe'nin başarılı müdahale oranı konusunda yalan söylediğini ve bu oranın sadece %30 olduğunu iddia etti.