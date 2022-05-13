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İran'da artan gıda fiyatları sonrası halk sokağa döküldü

İran'da artan gıda fiyatları sonrası halk sokağa döküldü

İran’ın birçok eyaletinde artan gıda fiyatlarını protesto etmek için sokağa inen göstericiler arasında bulunan 22 kişi tutuklandı.

İran'ın güneyindeki birçok eyalette gıda fiyatlarındaki pahalılık nedeniyle gösteriler düzenlendi.

Huzistan, Luristan, Çaharmahal ve Bahtiyari ile Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletlerindeki protestolarda göstericiler, emniyet güçleriyle çatıştı. Huzistan eyaletinin Andimeşk kentinde 15, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinin Yasuc kentindeki gösterilerde ise 7 gösterici tutuklandı. Andimeşk kentinde yaklaşık 200 kişinin katıldığı gösteriler sırasında 1 itfaiyecinin de yaralandığı öğrenildi.

 FİYAT ARTIŞLARININ GERİ ALINMASINI İSTEDİLER
Huzistan eyaletindeki protestolarda bazı marketleri ateşe veren göstericiler, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'na ait bir camiyi de ateşe verdi. Yolları kapatarak lastikleri ve ağaçları yakan protestocular, hükümetin temel gıda malzemeleri için sunduğu sübvansiyonları kaldırmasına tepki göstererek, fiyat artışlarının geri alınması istedi.

YÜZDE 300 ZAM
İran’da hükümetin gıda malzemeleri için sunduğu sübvansiyonu kaldırması temel gıda ürünlerinde fiyatların artmasına neden oldu. Gıda ürünlerine yüzde 300 oranında yapılan zamlar sonrası hükümet un, yağ, makarna, şeker ve buğday dışında hiçbir gıda malzemesinde fiyat artışına gidilmeyeceğini açıklamıştı.

Etiketler gıda fiyat iran
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