İran'daki kanlı saldırıyı DAEŞ üstlendi
İran'da 84 kişinin öldüğü, 200'ün üzerinde kişinin de yaralandığı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi anma törenindeki kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.
İran'ın Kirman şehrinde yüze yakın kişinin hayatını kaybettiği saldıyı DAEŞ üstlendi.
Kirman'da Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün 4'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törende art arda iki patlama meydana gelmişti.
İranlı yetkililer Süleymani'nin mezarı yakınlarında gerçekleşen patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı, ancak saldırıyı üstlenen olmamıştı.
Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı. Kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.
Terör örgütüyle bağlantılı Telegram hesaplarından yapılan açıklamada, İran'da düzenlenen terör saldırılarının "intihar eylemi" olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında iki intihar bombacısının düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı 300'den fazla kişinin hedef alındığı" ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Kirman'da dün Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.
Son açıklamaya göre, saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.
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