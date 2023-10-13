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İskoç bakanın kayınvalidesi Gazze'de mahsur

İskoç bakanın kayınvalidesi Gazze'de mahsur
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İskoçya’nın Birinci Bakanı Humza Yousaf, kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla’nın Gazze’de mahsur kaldığını duyurdu.

Birleşik Krallığı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya'nın Birinci Bakanı Yousaf açıklamasında “Bu Elizabeth El-Nakla. Kendisi benim kayınvalidem. Dundee, İskoçya'dan emekli bir hemşire. Gazze'deki insanların büyük çoğunluğu gibi onun da Hamas'la hiçbir ilgisi yok. Kendisine Gazze'yi terk etmesi söylendi ancak nüfusun geri kalanı gibi o da gidecek hiçbir yeri olmadığı için kapana kısılmış durumda” ifadelerini kullandı.  

DHA

Etiketler iskoçya gazze mahsur hamas
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