İskoç bakanın kayınvalidesi Gazze'de mahsur

İskoçya’nın Birinci Bakanı Humza Yousaf, kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla’nın Gazze’de mahsur kaldığını duyurdu.

Birleşik Krallığı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya'nın Birinci Bakanı Yousaf açıklamasında “Bu Elizabeth El-Nakla. Kendisi benim kayınvalidem. Dundee, İskoçya'dan emekli bir hemşire. Gazze'deki insanların büyük çoğunluğu gibi onun da Hamas'la hiçbir ilgisi yok. Kendisine Gazze'yi terk etmesi söylendi ancak nüfusun geri kalanı gibi o da gidecek hiçbir yeri olmadığı için kapana kısılmış durumda” ifadelerini kullandı.

DHA