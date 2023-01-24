İslam karşıtları kudurdu! Kur'an-ı Kerim'e bir saldırı daha

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma skandalına tepkiler sürerken bir skandal da Hollanda'da yaşandı. Irkçı Pegida hareketinin Hollanda'daki lideri, Kur'an-ı Kerim'i önce yırttı sonra yaktı.

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin İsveç büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim yakmasının sonrasında Türkiye ve İslam dünyası ayağa kalktı. Paludan'dan sonra bir çirkin saldırı da Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleşti.

Pegida'nın Hollanda'daki lideri Edwin Wagensveld, dün geçici Temsilciler Meclisinin önünde elinde Kur'an'la açıklamalar yaparak gösteri yaptı. Hollanda'nın diplomatik merkezi olarak bilinen Lahey'de gerçekleşen skandal gösteriyi Wagensveld, sosyal medya hesabından da paylaştı. Görüntülerde Wagensveld'in Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırttığı, yaktığı ve kitabın üstüne bastığı görüldü.

İLK SKANDALI DEĞİL

Daha önce de 2 kez aynı eylemi gerçekleştirdikten sonra gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez ise hiçbir müdahalede bulunulmaması dikkat çekti.

PALUDAN DA KUR'AN- KERİM YAKMIŞTI

Türkiye'den NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'te İslam karşıtı gösterici aşırı sağcı Rasmus Paludan, tepkilere rağmen 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yaktı.

Skandala tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, açıklamada "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eyleme sert tepki göstererek "Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" dedi.

Yaptığı saldırının ardından konuşan Paludan, ölüm tehditleri aldığını vurgulayarak "Türkiye'ye karşı gol attığımı sanıyordum. İşte bu dedim. Hayal ettiğim gibi sonuçlanmadı" dedi.