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  3. 05 Nisan 2020 13:01

İspanya ve İran kabusu yaşıyor: Ölü sayısı artıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle İspanya ve İran kabusu yaşıyor. İran ve İspanya'da her gün ölüm sayısı artıyor.

İspanya ve İran kabusu yaşıyor: Ölü sayısı artıyor
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İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı. İran'da ise koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 151 artarak 3 bin 603'e yükseldiğini duyurdu.Dün

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 483 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 58 bin 226’ya çıktığını duyurdu. Sözcü, ülkede bugüne kadar toplam 189 bin 790 test yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 22 bin 11 kişi olarak bildirildi. 4 bin 57 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

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ispanya , iran
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