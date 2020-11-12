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  3. 12 Kasım 2020 22:05

İspanya'da son 24 saatte 19 bin vaka tespit edildi

İspanya'da son 24 saatte 19 bin 511 kişide koronavirüs tespit edilirken, 356 kişi daha hayatını kaybetti.

İspanya'da son 24 saatte 19 bin vaka tespit edildi
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Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 484 bin 868e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 19 bin 511 kişide daha virüs tespit edildiği, 356 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Toplam vaka sayısı 1 milyon 484 bin 868e, toplam can kaybı ise 40 bin 461e ulaştı.

ispanya , koronavirüs , korona
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