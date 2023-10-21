İsrail füzeleri yine hastane ve okula çevirdi

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Kudüs Hastanesi ve 5 okul için “mümkün olduğu kadar hızlı boşaltın” uyarısında bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları sürüyor. İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’ndeki hastane, okul, cami, kilise olmak üzere birçok vuruluyor.

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırılarının ardından İsrail Kudüs Hastanesi’nin boşaltılmasını istedi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, “İşgalci yetkililerden Kudüs Hastanesi’ni bombalama tehdidi aldık” ifadeleri kullanılırken, acil çağrı başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bu uyarının hastanede tedavi gören 400’den fazla hastayı ve 12 bin yerinden edilmiş kişiyi etkileyeceği vurgulanırken, “Uluslararası toplumu, Al Ahli Arab Hastanesi’nde yaşananlara benzer bir katliamın önlenmesi için acil eyleme çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"MÜMKÜN OLDUĞU KADAR HIZLI BOŞALTIN"

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ise İsrail’in 5 okul için “mümkün olduğu kadar hızlı boşaltın” uyarısı yaptığını açıkladı.

Okulların tamamının Gazze Şehri’nde olduğu aktarılan açıklamada, “Bu kararı protesto etmek ve reddetmek için elimizden geleni yaptık. Ancak bu, tesislerin artık güvenli olmadığı anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.

GAZZE’DEKİ HÜKÜMET: İKİNCİ HASTANE KATLİAMI YAŞANMASIN

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Kudüs Hastanesi yönetimi ve sağlık personelinin, hasta ve yaralıların taşınmasının zorluğundan dolayı hastanenin tahliye edilmesini kabul etmediğini söyledi.

"El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına benzer yeni bir katliamın" yaşanmaması konusunda uyarıda bulunan Maruf, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 12 bin kişinin de Kudüs Hastanesi'ne sığındığı bilgisini verdi.