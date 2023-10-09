İsrail Gazze'de 7 camiyi yerle bir etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğunlaştırdığı saldırılar tüm hızıyla sürerken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 2 günde yıktığı cami sayısı 7’ye çıktı.

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylar'nını İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin orta kesimlerindeki er-Rummal mahallesinde bulunan El Abbas Camisine çok sayıda roketle saldırı düzenledi.

Son saldırıda tahrip olan El-Abbas Camisi ile İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarıyla yıktığı cami sayısı 7’ye çıktı.

İsrail daha önce de Gazze'deki Es-Susi, El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.