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İsrail Gazze'de 7 camiyi yerle bir etti

İsrail Gazze'de 7 camiyi yerle bir etti
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğunlaştırdığı saldırılar tüm hızıyla sürerken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 2 günde yıktığı cami sayısı 7’ye çıktı.

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylar'nını İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin orta kesimlerindeki er-Rummal mahallesinde bulunan El Abbas Camisine çok sayıda roketle saldırı düzenledi.

Son saldırıda tahrip olan El-Abbas Camisi ile İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarıyla yıktığı cami sayısı 7’ye çıktı.

İsrail daha önce de Gazze'deki Es-Susi, El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.

 

 

Etiketler gazze israil filistin cami
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