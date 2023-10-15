İsrail, hastaneyi vurdu!
Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistin çatışmaları devam ederken İsrail, tahliye edilmesini istediği bölgede bulunan bir hastaneyi vurdu.
İsrail'in Filistin'e başlattığı bombardımanların ardından Gazze'de sivil can kayıpları artmaya devam ediyor.
İSRAİL HASTANEYİ VURDU
İsrail tahliye edilmesini istediği Gazze’deki El Ahli hastanesini vurdu.
GAZZE ŞERİDİ GENELİNDE ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
BM "UNICEF, Gazze'deki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek tehlikeli bir hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi genelinde acil kan bağışında bulunulması çağrısı yaptı.
Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsüne göre, Gazze'de son sekiz gün içinde ölenlerin sayısı 2014 Gazze-İsrail çatışmasında ölenlerin sayısını aştı. İsrail cephe hattında GPS hizmetini kapattı.
İSRAİL, LÜBNAN SINIRINDA SOKAĞA ÇIKMA YAĞASI İLAN ETTİ
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan sınırındaki 4 kilometrelik alanda sokağa çıkma yasağı ilan etti.
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