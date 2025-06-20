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İsrail-İran savaşında korkunç iddia: ABD nükleer silahla vuracak

İsrail-İran savaşında korkunç iddia: ABD nükleer silahla vuracak
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İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken ABD'nin müdahale edip etmeyeceği merak ediliyor. ABD'nin İran'ın Fordo nükleer tesisine yönelik olası bir nükleer saldırı seçeneceğini değerlendirdiği iddia edildi.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, ABD ordusunun İran'ın dağ altında korunan Fordo nükleer tesisini yok etmek için sığınak delici bombaların yeterli olmayacağını ve bu sebeple nükleer silah kullanmayı düşündüğünü iddia etti.

Guardian'da yer alan habere göre, iki ABD savunma yetkilisi, dağın derinliklerinde, füzelerin ulaşamadığı bu tesisine yalnızca taktik nükleer silahın ulaşabileceğini ileri sürdü.

Gazete, Başkan Donald Trump’ın henüz nükleer silah kullanmayı düşünmediğini yazdı. Ancak Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News, bu iddiayı yalanladı ve Trump'ın nükleer silah kullanmayı düşündüğünü söyledi.

TRUMP TETİKTE

Fox News muhabiri Jaqui Heinrich, Perşembe günü Beyaz Saray’dan edindiği bilgileri paylaştı. Heinrich, “Beyaz Saray'daki üst düzey bir yetkili bana bu haberin doğru olmadığını söyledi. Hiçbir seçenek (nükleer silah dahil) masadan kalkmış değil. Ancak ABD ordusu Fordo’da görev için konvansiyonel sığınak delici bombaların yeterli olacağından oldukça emin” dedi.

Böyle bir hamlenin çok sayıda sivilin ölümüne, bölgenin uzun yıllar zehirlenmesine ve uluslararası krizin daha da derinleşmesine yol açacağı belirtiliyor.

RUSYA: NÜKLEER FELAKET OLUR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da konuya ilişkin açıklama yaptı. Peskov, “ABD’nin İran’da taktik nükleer silah kullanması felaket olur” dedi.

Peskov, bu açıklamasını ABD Başkanı'nın açıklamaların değil, medyada yer alan haberlere dayandırdığını belirtti. Hangi medya kuruluşlarına atıfta bulunduğunu ise açıklamadı.

Başkan Trump, İsrail ile İran arasında artan gerilim karşısında ABD’nin nasıl bir rol oynayacağına dair kararın önümüzdeki iki hafta içinde verileceğini söyledi.

İran ile yakın ilişkileri olan Rusya, Washington’u İsrail’e askeri destek vermemesi için sert şekilde uyarıyor.

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Etiketler abd İran nükleer silah İsrail
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