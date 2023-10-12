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İsrail Suriye'de Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu

İsrail Suriye'de Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu
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Gazze'yi ve Filistin'e ölüm yağdıran İsrail bu sefer de Suriye'yi vurdu. İsrail'den atılan füzeler Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu.

İsrail bu kez Suriye'yi hedef aldı. Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep Havalimanı'nı vurduğunu duyurdu.

 İsrail ve Hamas arasında başlayan çatışmalar 6 gününde devam ederken, İsraik tarafından farklı bir saldırı hamlesi geldi.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre; İsrail, Şam ve Halep'te havalimanlarını hedef aldı. 

Suriye'nin, İsrail'in hava saldırısına karşılık savunma sistemlerini aktif hale getirdiği aktarıldı.

Etiketler israil suriye şam halep halep havalimanı
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