İsrail yine mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü var

İsrail ordusu, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampını hedef aldı. Saldırıda 100 kişinin öldüğü açıklandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 25. gününde sürüyor.

Bölgedeki çatışmalar şiddetlenirken; İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi.

6 BOMBA ATILDI

Gazze İçişleri Bakanlığı, kampa 6 bomba düştüğünü açıkladı.

Bakanlık, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bombardımanda 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze’nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI 8 BİNİ AŞTI



Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın." açıklamasını yaptı.