  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail yine mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü var

İsrail yine mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü var

Güncelleme:

İsrail ordusu, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampını hedef aldı. Saldırıda 100 kişinin öldüğü açıklandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 25. gününde sürüyor.

Bölgedeki çatışmalar şiddetlenirken; İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi.

6 BOMBA ATILDI

Gazze İçişleri Bakanlığı, kampa 6 bomba düştüğünü açıkladı.

Bakanlık, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bombardımanda 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze’nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın." açıklamasını yaptı.

Etiketler israil gazze şeridi mülteci kampı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kredi kartı sahipleri ve banka kredisi kullanacaklar yarın ''bambaşka'' bir güne uyanacak
Esnaftan kız çocuğuna iğrenç taciz
Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada
Türkiye'nin en özel canlı türüne kırmızı kodlu koruma
İstanbul'da bu ilçelere bugün elektrik verilemeyecek
Bugün indirim gelen akaryakıt fiyatları için kötü haber
Bakan Şimşek'ten yeni vergi ve maaş zammı düzenlemesi mesajı
Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Hainlerin 28 ildeki sığınakları imha edildi
İsrail katliamının 25 gününde kahreden görüntüler