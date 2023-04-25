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İsrail'de peş peşe kanlı terör saldırıları!

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İsrail’de peş peşe terör saldırıları yaşandı. Batı Kudüs'te bir saldırgan, arabasıyla sivillerin arasına daldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün en işlek noktalarından Mahane Yahuda Çarşısı yakınında bir araç yayalara çarptı, sürücü ise etkisiz hale getirildi.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin, aralarında 50 yaşlarında durumu ağır bir adamın da bulunduğu 5 yaralıya müdahale ettiği aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hava yastıkları patlamış bir aracın kaputunda hareketsiz yatan ve "aracın sürücüsü" olduğu belirtilen bir kişiye, sivil giyimli silahlı kişilerin birden fazla el ateş açtığı görüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirirken polis ise "olayın araştırıldığını" belirtti.

SİLAHLI SALDIRI

İsrail'in Binyamin bölgesinde Filistinli bir terörist, anma gününde İsraillilere ateş açtı. 28 Yaşındaki Elişa Ben Kimon yaralandı.

ÜRDÜNLÜ MİLLETVEKİLİ SİLAH KAÇIRIRKEN YAKALANDI

Ürdün milletvekili İmad el-Advan, İsrail'e onlarca tüfek ve tabanca kaçırmaya çalışırken yakalandı.

Etiketler terör saldırı terör saldırısı israil
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