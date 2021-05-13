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  3. İsrail'den canlı yayında kanlı saldırı! TRT muhabirinin korku dolu anları kamerada

İsrail'den canlı yayında kanlı saldırı! TRT muhabirinin korku dolu anları kamerada

İsrail'in Filistin halkına yönelik kanlı saldırılarından biri TRT Arabi'de canlı yayın bağlantısı sırasında yaşandı. TRT muhabiri olay yerinden son bilgileri aktarırken İsrail yine saldırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Patlamalardan biri TRT Arabi ofisinin hemen yanında oldu.

İsrail'in bombalaması sırasında TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum canlı yayındaydı, Gazze'deki son gelişmeleri aktarıyordu.

Şiddetli patlama tam o sırada yaşandı. Muhabir ve yayın ekibi yayını güçlükle sürdürdü.

İsrail bombalamasına canlı yayında yakalanan muhabir ve yayın ekibinden yaralanan olmadı, TRT'nin Gazze ofisinde ise büyük hasar oluştu.

Etiketler trt muhabir israil saldırı saldırı anı
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