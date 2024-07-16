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İsrail'den ''güvenli bölgede'' sivil katliamı: Çok sayıda ölü var

İsrail'den ''güvenli bölgede'' sivil katliamı: Çok sayıda ölü var
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İsrail ordusu, daha önce ''güvenli bölge'' ilan ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 17 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgeyi hedef alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları, Mevasi bölgesinin El-Attar Caddesinin vurulduğunu, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları enkaz altında çıkarmaya çalıştığını aktardı.

İsrail ordusunun 13 Temmuz'da El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

AA

Etiketler İsrail han yunus gazze
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