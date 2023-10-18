İsrail'e giden Biden'den skandal açıklama

İsrail'e giden ABD Başkanı Biden, sivil katliamını sürdüren İsrail'e "Kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapın, arkanızdayız" diyerek destek verdi.

Hamas’ın İsrail’e yönelik başlattığı ‘Aksa Tufanı’ isimli operasyonun ardından başlayan olaylar dün İsrail’in Gazze’de bulunan bir hastaneye saldırmasıyla tepe noktasına çıktı. Kanlı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından yola çıkan ABD Başkanı Joe Biden'in uçağı İsrail'e indi.

Biden, İsrail’e gelmesinin ardından Netanyahu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Biden’a İsrail’in arkasında durduğu için teşekkür etti. Biden ise, “Terör örgütü Hamas binlerce insanı öldürdü. Katliam diyebilirim. 31 Amerikalıyı da öldürdü. Saklanan çocuklar da var. Hamas’tan saklanan çocukları düşünün dediniz. Öyle felaket şeyler yaptılar ki IŞİD’i mantıklı gibi gösterdiler.

Biden, Gazze’deki hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin ise, “Çok üzgünüm, çok sinirliyim hastanedeki patlamadan ötürü. Gördüğüm şeyden dolayı siz değil başka grup tarafından yapıldığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İsrail hükümet sözcülüğü, Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Biden'ı Ben Gurion Havaalanı'nda karşıladığını belirtti. Filistin, Mısır ve Ürdün, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Tel Aviv kentine ulaştı. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile Başbakan Binyamin Netanyahu da uçağın kapısının açılması sırasında hazır bulundu. Netanyahu ile sarıldığı görülen Biden, tüm İsrail yetkilileri ile sıra sıra tokalaştı.

Netanyahu ile görüşen Biden, "İsrail saldırılara cevap verdi ve bu bence devam etmeli ki kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapabilin. Bunun olması için her türlü desteği sağlayacağız." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Biden, "Hamaslı teröristler bin 300 kişiyi katlettiler. Onlar tarafından kaçırılan çocukların neler yaşayabildiğini tahmin bile edemiyorum. ABD'liler sizinle aynı fikirde ve endişeli. İsrail bu saldırılara cevap verdi ve bu bence devam etmeli ki kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapabilin. Bunun olması için her türlü desteği sağlayacağız. Hastanenin bombalanması da sizin tarafınızdan yapılmamış, diğerleri tarafından yapılmış ama bunu anlamayan insanlar var. Hamas'a gücümüzü göstermek çok önemli. Ne yapacağımıza bakacağız" dedi.