İstanbul'da İsrail protestosu: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 gözaltı

Gazze'de en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği hastane saldırısının ardından yurt genelinde binlerce kişi protesto için sokağa çıktı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, protestolarda 5 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu en az 500 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hastane saldırısının ardından İstanbul'da yurttaşlar, saldırıyı protesto etti.

İstanbul Valiliği, protestolar esnasında 5 kişinin gözaltına alındığını, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan protestolarda 43’ü polis toplam 63 kişinin yaralandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Çarşamba günü, İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlarımızdan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçmiş, emniyet güçlerimize, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunmuştur. Emniyet kuvvetlerimiz de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellemiştir.

Ayrıca polis bariyerini aşarak Emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alınmıştır. Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Olaylarda ayrıca 43’ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail’in sivillere yönelik uyguladığı - terör saldırılarını andıran – bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz.''