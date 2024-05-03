Şişli'de Hıdırellez şenlikleri

Baharın, umudun ve bereketin bayramı Hıdırellez, Şişli’de birbirinden renkli etkinlikler ve konserlerle kutlanacak.

Şişli Belediyesi tarafından; Maçka Sanat Parkı’nda özel olarak oluşturulacak etkinlik alanı, Hıdırellez Şenliğine ev sahipliği yapacak. Festival havasında gerçekleşmesi planlanan etkinlikler, gün boyu sürecek. Şenliklerin düzenleneceği etkinlik alanı, renkli ışıklarla aydınlatılacak ve özel olarak süslenecek.

Yer: Maçka Sanat Parkı

Tarih: 5 Mayıs 2024 / Pazar Saat: 15.00 – 21.00

Konser · Yarışma (Dans, perküsyon, şarkı) · Karaoke · Dans gösterileri · Dilek ağacı ·Kına yakma alanı · Taç yapım ve çiçek yapım atölyesi · Çocuklar için yüz boyama ·Saksıda toprağa gül fidesi dikimi (aile bireylerini kötülüklerden koruduğuna inanılır)

·Kontrollü ateş yakma alanı ·Yeme – içme alanı

HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ KUTLAMA PROGRAMI

- 15.00 DJ Sergen

- 16.00 Beledimizin ritim atölyesine katılan öğrencileri

- 16.15 Karaoke - 16.45 İzzetpaşa Dans Grubu –

- 17.15 Dans Yarışması

- 17.45 DJ Sergen

- 18.15 Sulukule Roman Orkestrası

- 18.45 Şarkıcı Savaş Burcu

- 19.15 Şarkıcı Gülay Şentürk

- 19.45 Şarkıcı Fahrettin Sekmeç

- 20.15 Balık Ayhan (şarkı ve perküsyon gösterisi)

- 21.00 Bitiş