İşte AB’nin Rusya yaptırımları listesindeki 23 isim

Guardian gazetesi ve BBC’nin elde ettiği bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB)’nin yaptırım uygulayacağı isimler ortaya çıktı. Yaptırım uygulanacak isimlere, AB bölgesine seyahat yasağı getirilecek ve mal varlıkları dondurulacak.

Rus Parlamentosu’nun alt kanadı Duma üyesi 300’den fazla isim de hedef alınacak.

BBC’ye konuşan bir AB diplomatı, birliğin daha ileri yaptırım kararları alması gerektiği yönünde tartışmalar olduğunu da söyledi.

The Guardian gazetesi de, AB’nin Donbass kararı nedeniyle Rusya‘ya uygulamayı planladığı yaptırımların taslağını ele geçirdi. Listede, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile üst düzey yetkililer var.

Taslağa göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun yanı sıra Rusya Hava Kuvvetleri ile Karadeniz Filosu komutanlarının listede olduğunu yazdı. Habere göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın 351 üyesine ve metinde ‘trol fabrikası’ olarak nitelenen Rusya internet ajansına da yaptırım uygulanacak.

TİCARET YASAĞI

Yaptırım listesinin AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarınca onaylanması halinde, 23 kişiye seyahat yasağı getirileceği ve bu kişilerin malvarlıklarının dondurulacağı, üç Rus bankasına da yaptırım dayatılacağı belirtildi. Aynı zamanda, Rusya hükümetine AB finans piyasalarında kısıtlamalar getirileceği, Moskova’nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Lugansk ile ticaretin de yasaklanacağı aktarıldı.

Sızdırılan listede bir diğer öne çıkan isim de, Putin’e yakınlığıyla tanınan ve Wagner’in arkasındaki isim olduğu iddia edilen Evgeni Prigozhin. The Guardian, Rusya İnternet Araştırma Ajansı’nın yaptırım listesine alındığını, Prigozhin’in de ajansı finanse ettiği gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulacağını yazdı.

Haberde, AB’nin ‘Rus propagandacıları’ olarak nitelediği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile Russia Today kanalının yöneticisi Margarita Simonyan’ın yanı sıra Russia One kanalının sunucusu Vladimir Solovyov’u da listeye almayı planladığı belirtildi.