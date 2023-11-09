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  3. İşte Almanya'nın gerçekten kıskandığı Türk! Bahçesine öyle bir şey düştü ki...

İşte Almanya'nın gerçekten kıskandığı Türk! Bahçesine öyle bir şey düştü ki...

İşte Almanya'nın gerçekten kıskandığı Türk! Bahçesine öyle bir şey düştü ki...
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Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşına evininin bahçesine düşen göktaşı için servet değerinde teklifler yağıyor...

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki Elmshorn şehrinde yaşayan Mahmut Şahin'in (47), yaklaşık 7 ay önce evinin bahçesine düşen gök taşına (meteor) yaklaşık 400 bin euro değer biçildi.

Bild gazetesinin haberine göre, nisan ayında şehrin üzerinde ateş topu parlamasının ardından 3,5 kilogram ağırlığındaki gök taşı Şahin'in bahçesinin ortasına düştü.

 Gök taşının incelenmesinin ardından 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilince satın almak isteyen koleksiyoncular Şahin'e 200 bin euroya varan teklifler sunmaya başladı.

Şahin'in Münih'teki bir maden fuarında sergilediği taşı inceleyen fizikçiler ve gök bilimciler gök taşına yaklaşık 400 bin euro değer biçti.

 Haberde, Hamburg'daki bir müzeyle Şahin arasında görüşmelerin sürdüğü, Şahin'in satıştan elde edeceği parayı yatırıma dönüştürmek istediği aktarıldı.

 

Etiketler Türk vatandaşı göktaşı uzaydan düştü servet
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