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İşte Türkiye'nin yolsuzluk karnesi

İşte Türkiye'nin yolsuzluk karnesi
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Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu, Türkiye’nin milletvekilleri, hakim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi konusundaki tavsiyeleri yerine getirme konusundaki performansını zayıf buldu.

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), Türkiye’nin milletvekilleri, hakim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi konusundaki tavsiyeleri yerine getirme performansının yine kötü olduğu uyarısında bulundu.

Euro News'in haberine göre, GRECO raporunda Türkiye, tavsiyeleri yerine getirme konusunda başarısız olan ülkeler içinde yer aldı.

Rapora göre Türkiye GRECO tarafından yapılan milletvekili, hakim ve savcılarla ilgili yapılan tavsiyeleri yerine getirmede kötü.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDE
Türkiye, 2021 yılının Ekim ayında OECD'ye (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapılan değerlendirmede kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olması nedeniyle gri listeye alınmıştı.

Etiketler yolsuzluk karne avrupa
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