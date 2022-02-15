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İşten eve dönen kadın öyle bir manzarayla karşılaştı ki... Kendini dışarı attı!

İşten eve dönen kadın öyle bir manzarayla karşılaştı ki... Kendini dışarı attı!

Almanya'da bir kadın, işten eve döndüğünde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Koltuğunda yatan yaban domuzunu gören kadın, büyük panik yaşadı.

Almanya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç olayın detayları ortaya çıktı. İşten yorgun şekilde eve dönen kadın, kapısının kilidini açtıktan sonra dinlenmek için salonuna doğru yöneldi ama karşısında gördüğü manzara nedeniyle kekelemeye başladı.

YABAN DOMUZU KOLTUKTA UYUYORDU
Çünkü kadının koltuğunda uyuyan bir yaban domuzu vardı. Çığlıklar içerisinde kendini evden dışarı atan kadın, hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, binbir zorlukla yaban domuzunu evden çıkarmayı başardı.

MOBİLYALARA ZARAR VERMİŞ
Hagen Polis Merkezi'nde de olaya ilişkin açıklama yayınlandı. Merkez, zemin kattan ya da verandadan girdiği tahmin edilen domuzun, evdeki mobilyalara hasar verdiğini açıkladı. Yetkililer, bu tür olaylarda yabani hayvanlara yaklaşılmaması ve ihbarda bulunulması tavsiyesini yaptı.

Etiketler almanya yaban domuzu
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