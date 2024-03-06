İstihbarat servisinde büyük skandal! Gizli bilgiler ''internet aşkına'' sızdı

ABD ordusundan emekli olan bir subayın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair gizli bilgileri internet sitesinde tanıştığı Ukraynalı bir kadına sızdırdığı ortaya çıktı.

ABD’nin Stratejik Komutanlığında çok gizli güvenlik yetkisine sahip olan 63 yaşındaki David Franklin Slater, 2022 yılına kadar internette tanıştığı Ukraynalı bir kadına Rusya-Ukrayna savaşına dair çok gizli bilgileri sızdırmakla suçlanıyor.

Rusya’nın Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya karşı başlattığı işgali ilk aşamalarında gizli toplantılara katılan Slater, toplantılardaki gizli bilgileri internet sitesindeki arkadaşlık platformunda tanıştığı Ukraynalı bir kadına gönderdi.

David Franklin Slater nükleer caydırıcılık ve komutadan sorumlu Stratcom'da görevli bir subaydı. İddianameye göre, kimliği belirsiz kişi bir dizi mesajla kendisinden defalarca gizli bilgi talep etmişti. Slater, ulusal savunmaya ilişkin gizli bilgileri iletmek ve aktarmak için komplo kurmakla suçlandıktan sonra Nebraska'da gözaltına alındı.

İddianamede yer alan bilgilere göre 11 Mart'ta söz konusu kadın Slater'a "Canım, özel odadaki ekranlarda ne gösteriliyor? Çok ilginç" diye soruyor. Dört gün sonra ise kadın Slater'a 'gizli muhbir aşkım' diye hitap ederek "Görüşmeleriniz nasıl geçti? Başarılı mıydı? Bu arada, NATO üyelerinin trenle seyahat ettiğini bana ilk söyleyen sendin ve bu daha şimdi haberlerde geçiyor" diyor.

18 Mart'ta, Rusya'nın işgalinden haftalar sonra kadın "Sevgili Dave, NATO ve Biden'ın bize yardım etmek için gizli bir planı var mı?" diye soruyor. Günler sonra bu kişi Slater'a "gizli ajanım" diye hitap ediyor iddianamede ismi gizlenen bir ülke hakkında "hemen" bilgi istedi.

Ukraynalı kadın 14 Nisan tarihinde "Benim tatlı Dave'im, değerli bilgiler için teşekkürler, ABD'den iki yetkilinin Kiev'e gidiyor olması harika" yazdı ve 19 Nisan'da "Dave, umarım yarın NATO Putin için çok tatsız bir 'sürpriz' hazırlar! Bana ne olduğunu söyler misin?" dedi.

RUSLAR HAKKINDAKİ GİZLİ MATERYALLERİ GÖNDERDİ

Ukraynalı kadının istediği bilgilere Slater’ın, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşındaki askeri hedefler" de dahil olmak üzere gizli bilgiler sağlayarak yanıt verdiği iddia ediliyor. Ayrıca Rus askeri yetenekleri hakkında gizli materyaller gönderdiği de söyleniyor.

Mahkemede suçlu bulunması halinde Slater hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Nebraska bölge savcısı "Çok gizli bilgilere erişimi olan bireylere belirli sorumluluklar yüklenmektedir. Bay Slater hakkındaki iddialar, kendisinin bu sorumluluklara ihanet edip etmediğini sorguluyor" dedi.

Gazete Oksijen