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İsveç Başbakanı Kristersson'dan Kur'an yakılması provokasyonuyla ilgili açıklama

İsveç Başbakanı Kristersson'dan Kur'an yakılması provokasyonuyla ilgili açıklama
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson başkent Stockholm'de önceki gün cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılması olayıyla ilgili olarak konuştu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, başkent Stockholm'de önceki gün cami önünde Kuran yakılmasına ilişkin ilk kez konuştu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Başbakan Kristersson, "Bu eylemin sonuçlarının ne olacağını söylemek zor" dedi.

Kristersson, ayrıca, "Bazı şeylerin yasal olması illa ki uygun oldukları anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Momika'nın Irak asıllı olması nedeniyle ülkeye iadesini talep eden Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği'nin basılmasını da değerlendiren Kristersson, "Başka ülkelerdeki İsveç büyükelçiliklerinin yasadışı olarak basılması tabii ki kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Etiketler İsveç Başbakanı Kristersson
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