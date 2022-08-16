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İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması

İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması

NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve terör örgütlerine desteği nedeniyle tepki çeken İsveç, Türkiye ile NATO anlaşmasının şartlarını yerine getireceğini açıkladı.

İsveç, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yönelik itirazlarının üstesinden gelmek için Ankara ile üzerinde anlaşılan mutabakat zaptı koşullarına uyacak.

Başbakan Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Türkiye ile anlaştığı mutabakat zaptı maddelerine uyacağını açıkladı.

Andersson ayrıca geçen hafta yapılan dolandırıcılık nedeniyle aranan bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesi adımının öneminin altını çizerek kararın İsveç ve uluslararası hukuka göre verildiğini ve bu şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇLU İÇİN İADE KARARI VERMİŞLERDİ

11 Ağustos'ta yaşanan gelişmede İsveç devlet televizyonu SVT, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Söz konusu kişinin Türk vatandaşı ve Türkiye'de 2013 ve 2016 yıllarında dolandırıcılık suçlarından ceza aldığı belirtiliyor.

Yargıtay'ın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, kararı 'rutin bir durum' olarak nitelendirdi.

İade edilecek kişinin dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

Etiketler isveç türkiye
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