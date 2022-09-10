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İsveç'ten ''U'' dönüşü: ''Hiçbirini Türkiye'ye iade etmeyeceğiz''

İsveç'ten ''U'' dönüşü: ''Hiçbirini Türkiye'ye iade etmeyeceğiz''

NATO'ya girme talebi Türkiye tarafından reddedilince terör şüphelilerinin iadesine yeşil ışık yakan İsveç kararından vazgeçti.

İsveç’te yarın yapılacak kritik oylama öncesinde başbakan Magdalena Andersson açıklamalarda bulundu…

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte NATO’ya girmek isteyen İsveç’in üyeliğini Türkiye veto etmişti. Haziran ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de taraflar bir araya gelirken Türkiye ikna edilmiş ve bir mutabakat imzalanmıştı.

Türkiye’nin terörle mücadelede işbirliği yapılması çağrısına olumlu yanıt veren İsveç, Ankara’nın iadesini istediği isimleri göndereceğinin sinyalini vermişti. İsveç Başbakanı Andersson, Türkiye ile işbirliği yapılacağını duyururken, terör örgütü paçavralarıyla poz veren Sol Parti’yi de eleştirmişti.

“TÜRKİYE İLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMAYA GÖRE…”

Fakat Andersson, seçime saatler kala açıklamalarda bulundu. Andersson, “Kürtlerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir Kürdü Türkiye’ye teslim etmeyeceğiz” dedi.

Rudaw’a konuşan Andersson, “İsveç vatandaşı olan hiçbir Kürdü Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz. Terör eyleminde bulunmayan herkes İsveç yasalarının koruması altındadır. Ben İsveç Başbakanı olduğum müddetçe Kürtlerin haklarını savunmaya devam edeceğim. Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya göre İsveç kimliğine sahip hiçbir Kürt iade edilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Etiketler Magdalena Andersson isveç Türkiye terörist terör
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