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İtalya'da son 24 saatte 25 bin vaka tespit edildi!

İtalya'da, Sağlık Bakanlığı tarafından günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 25 bin 673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkedeki günlük vaka sayısı, 28 Kasım 2020'den (26 bin 323 idi) bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 

Salgının başlamasından bu yana geçen 13 aylık sürede vaka sayısı 3 milyon 149 bin 17 oldu. 

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 497 bin 350’ye, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 859'a yükseldi. 

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 373 artarak, 101 bin 184'e çıktı. 

İyileşenlerin sayısı ise 15 bin artışla 2 milyon 550 bin 483'e ulaştı. 

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 5 bin 183 oldu. Aşılananların 1 milyon 803 bin 693'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Etiketler italya korona koronavirüs
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