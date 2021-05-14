Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BAŞKENT TOKYO DAHİL ÇEVRE EYALETLERDE HİSSEDİLDİ
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 08.58'de 40 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA, başkent Tokyo dahil çevre eyaletlerde hissedilen 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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