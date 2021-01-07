Joe Biden: Onlar protestocu değil teröristti

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, ABD'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

İşte Joe Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Dün özgürlüğün kalesine ve demokrasimize görülmemiş bir saldırı yapıldı.

Kimse onlara protestocu demesin onlar teröristti.

"TRUMP DEMOKRASİMİZE ZARAR VERDİ"

Trump demokrasimize zarar verdi. Eski askerleri siyasete alet etti. Mahkeme yargıçlarıyla başkanlığı kazanacağını düşündün. Daha seçim başlamadan mahkemede biteceğini düşünüyordu. Yargıçların başkanlığı hediye edeceğini düşünüyordu. Ama yargı sorumluluk aldı ve görevini yerine getirdi.

Adalet Bakanlığını kendi bürosu gibi kullanan bir başkan vardı. Demokrasimize yaptığı saldırılar Kongre'ye saldıralara kadar geldi.

Oy veren tüm halkın idaresini durdurmaya çalıştı.



"BAŞKAN KANUNLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

Başkan kanunların üzerinde değildir. Hiçbir Başkan kral olamaz, yargı başkanın emirlerini yerine getirmek için görev yapmaz. Hukuk devletiyiz hukukla yönetiliriz.

"BAŞKAN'A DEĞİL HUKUKA BAĞLI OLUN"

Bu olaylar, demokratik kurumlarımızın güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi.

Adalet Bakanalığı yetkililerine sesleniyorum "Başkan'a değil hukuka bağlı olun."

Adalet Bakanlığı'na Merrick Garland'ı aday gösteriyorum.