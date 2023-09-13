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Kadın Başbakan'dan skandal İstanbul paylaşımı

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Estonya Başbakanı Kaja Kallas sosyal medya üzerinden yaptığı bir video paylaşımında İstanbul için Kostantinopolis ifadelerini kullandı.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesini ziyaret eden İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos için bir paylaşım yaptı. Kallas'ın burada "İstanbul" yerine "Kostantinopolis" yazması tepki çekti.

Kallas, I. Bartholomeos'u Tallin'de bulunan Hükümet Konağı'nın kapısında karşıladı ve o anları video ile sosyal medyadan paylaştı. Kallas sosyal medya paylaşımında, "Kostantinopolis Başpsikoposu ve Ekümenik Patrik Bartholomeos şu anda Estonya'yı ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

 Kallas'ın paylaşımına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise konuyla ilgili yorumlar yaptı.

Etiketler estonya estonya'nın kadın başbakanı kadın başbakan istanbul Kostantinopolis Kaja Kallas
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