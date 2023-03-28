Kadın düşmanı Taliban'dan skandal gözaltı

Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki kadınların eğitim hakkı savunan aktivist Matiullah Wesa'nın gözaltına alındığını açıklayarak Taliban'dan Wesa'nın gözaltı sebebini açıklamasını talep etti.

Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA), 20 yılın ardından Taliban'ın yeniden ülke yönetimini ele geçirdiği Afganistan'da kadınların eğitim hakkını savunan aktivist Matiullah Wesa'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre, UNAMA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, eğitime erişim hakkını savunan Pen Path sivil toplum kuruluşunun başkanı Matiullah Wesa'nın dün (27 Mart) başkent Kabil'de gözaltına alındığı aktarıldı. Taliban geçici hükümetine çağrı yapan UNAMA, 'Wesa'nın akıbetinin ve tutuklanma gerekçesinin açıklanmasını, hukuki temsil hakkına erişimi olmasını ve ailesi ile iletişiminin sağlanmasını' talep etti.

Taliban geçici hükümetine bağlı Enformasyon Bakanlığı ve istihbarat örgütü sözcüleri konuya ilişkin yorum yapmaktan ve Wesa'nın gözaltına alındığını teyit etmekten kaçındı.

'ODAK NOKTAM KIZ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNİ YAYGINLAŞTIRMAK'

Afganistan'ın Kandahar bölgesinden gelen Wesa, yıllardır Afganistan'da, özellikle de kırsal kesimlerdeki kadınların eğitime erişim hakkı için kampanya yürütüyordu. Kurduğu Pen Path örgütü, yerel lider, toplum ve yetkilileri okulları açma, kitap dağıtma ve mobil kütüphane açmaya teşvik etmek için çalışma yapıyor. Wesa, 2022'de Reuters'a verdiği demeçte, 'yaptığı işin siyasi müdahaleden azade ve tarafsız olduğunu' söylemiş, 'odak noktasının kız çocukların eğitimini yaygınlaştırmak için yardım sağlamak' olduğunu ifade etmişti.

Wesa, 26 Mart'ta yaptığı son sosyal medya paylaşımında, kız çocuklar için eğitim hakkı talep eden Pen Path gönüllülerinin videosunu paylaşmıştı. Wesa, mesajında, "Erkekler, kadınlar, yaşlılar, gençler, ülkenin dört bir yanından herkes kızları için İslami eğitim hakları talep ediyor. Penpath'in kadın gönüllüleri kız çocukların eğitimi ve eğitim hakları için çağrıda bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Reuters