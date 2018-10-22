Kalça kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

Brezilya'nın en büyük şezlong firmasının sahibi 25 yaşındaki Fernanda de Assis, bir klinikte yaptırdığı kalça kaldırma operasyonundan birkaç gün sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Genç kadın operasyonu yaptırdıktan bir kaç gün sonra nefes alamama, el ayaklarını hareket ettirememe ve vücudunda oluşan morluklar şikayeti ile Rio'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda bir kaç gün tedavi altında tutulan Fernanda de Assis hayatını kaybetti.

EŞİ DEFALARCA UYARDI



Fernanda de Assis'in 27 yaşındaki kocası Alex Fernando, karısını defalarca estetik ameliyatlar yapmaması konusunda uyarmasına rağmen kendisini ikna edemediğini söyledi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.