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Kan donduran görüntüler! El bombasıyla odayı havaya uçurdu

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Ukrayna'da köy meclisi binasında toplantıya katılan bir milletvekili, odaya 3 el bombası attı. Kameraya yansıyan olayda 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'da bir milletvekilinin el bombalı saldırısı izleyenleri dehşete düşürdü. 

Mukachevo bölgesindeki Keretskovsky köy meclisinin binasındaki oturum toplantısı sırasında odaya dalan bir milletvekili elinde tuttuğu el bombalarını yere fırlattı.

Kalabalık bir grubun hararetli bir şekilde konuştuğu anlarda odayı havaya uçuran milletvekilinin patlama sonucu hayatını kaybettiği iddia edilirken, saldırı sonucu 6'sı ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.

 

 

 

Etiketler ukrayna Transcarpathia
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