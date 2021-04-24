Kayıp denizaltı ile ilgili yeni gelişme

Endonezya'da 53 askerle kaybolan denizaltıyı arayan ekibin bir enkaz parçasına ulaştığı bildirildi.

Endonezya Donanması'na ait denizaltı ile 3 gün önce irtibat kesilmişti. Bali açıklarında askeri tatbikata katılan denizaltı 53 denizciye ev sahipliği yapıyor. Denizcileri kurtarmak için çalışma başlatılmıştı. Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulunmuştu.

Reuters haber ajansı bugün, Endonezya'da 53 askerle kaybolan denizaltıyı arayan ekibin bir enkaz parçasına ulaştığını duyurdu.

Endonezya donanması, bu sabah itibariyle denizaltıdaki oksijen seviyesinin bittiğini açıkladı.