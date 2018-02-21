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  4. 21 Şubat 2018 22:59

''Doğalgaz'' krizinde Rumlar'dan yeni hamle !

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetlerini engellediğini savunarak durdurulması halinde müzakerelere yeniden başlamak istediklerini açıkladı.

''Doğalgaz'' krizinde Rumlar'dan yeni hamle !
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Ada açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerinin Türkiye tarafından engellendiğini savunarak, bunun durdurulması halinde Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlamak istediğini ileri sürdü.

Anastasiadis, Rum kesimince tek taraflı ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisinde hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ada etrafındaki doğal kaynaklardan elde edilecek gelirlerin tüm Kıbrıslılara ait olduğunu iddia eden Anastasiadis, elde edilmesi planlanan gelirin bir devlet fonunda toplanması ve Ada'nın birleşmesi halinde paylaşılması amacıyla hükümetin meclise yasa teklifi sunduğunu belirtti.

"NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDECEK"

Anastasiadis, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yetkililerinin Rum tarafının tek taraflı adımlarına yönelik açıklamalarına ilişkin ise "Kıbrıs'ın enerji planları normal seyrinde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türk tarafının, Rum kesiminin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunan Anastasiadis, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'deki egemenlik haklarının ihlalinin sonlandırılması halinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk topluluğunu tekrar müzakere masasına davet ediyorum." ifadelerini kullandı. 

AA

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