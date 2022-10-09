''Kızımı döve döve öldürdüler''

İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınarak şüpheli bir şekilde ölmesinin ardından başlayan protestolarda 16 yaşındaki bir genç kızın da güvenlik güçleri tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edildi.

İran’ın başkenti Tahran'da “kıyafet kurallarına uymadığı” gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alınarak hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ardından başlayan protestolar devam ediyor. BAŞINA BİRDEN FAZLA DARBE ALMIŞ The Guardian’da yer alan habere göre, protestolara katılan ve günlerdir aranan 16 yaşındaki Nika Sharami’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Sharami’nin annesi Nasreen Shakarami, yetkililerin kızlarının ölümünü 10 gün sonra haber verdiğini, Nika’nın cesedini aileden habersiz bir şekilde morgdan çıkarıp bir köyde gömdüğünü söyledi. Annesi, Nika’nın ölüm kayıtlarına göre kafatasının ağır hasar aldığını, başına birden fazla darbe aldığının izinin görüldüğünü söyledi. MAHSA AMİNİ,NİKA SHARAMİ, SARİNA ESMAİLZADEH... İran’da dört haftadır süren protestolarda 16 yaşındaki Sarina Esmailzadeh’in de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. YouTube’da protestolardan görüntüler paylaşan 16 yaşındaki kızın, güvenlik güçleri tarafından dövülerek öldürüldüğü belirtildi. İran’da yetkililer, Mahsa Amini için başlayan protestolarda gözaltına alınanların yaş ortalamasının 15 olduğunu söylemişti.